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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتذوب بالفم.. طريقة تحضير السمسمية مثل الجاهزة

طريقه تحضير السمسمية
طريقه تحضير السمسمية مثل الجاهز بتذوب بالفم

لم يتبق على المولد النبوي سوي أيام قليلة، ويستعد الجميع لشراء أو تحضير حلويات مولد النبي الذي من ضمنها السمسمية فإذا كنت من عشاق السمسمية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل السمسمية . 

 

طريقة تحضير السمسمية مثل الجاهز بتذوب بالفم  

المقادير لعمل السمسمية

١ كوب ونص سمسم

١ كوب ماء

١ كوب سكر

١ ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض

١ ملعقة صغيره فانيليا

طريقه تحضير السمسمية مثل الجاهز بتذوب بالفم 

نقوم بتنقية وغسل وتجفيف السمسم نضعه فى صنية للفرن لتحميصه 10_ 15 دقائق حت ياخذ لون ذهبي تخرج من الفرن ونتركه جانبا

فى طاسة نضع السكر ونصب الماء وعصير الليمون ليغلى لحوالى 20 دقيقة.

فوراً نصب الخليط على السمسم ونرش الفانيليا و بملعقة خشبية نخلطهم مع بعض كويس.

نصب خليط السمسمية في الصينية يستخدم الورق الشمعي او الالمنيوم لتسطيح الوجه ولتجنب حرق الاصابع ونتركه يبرد لمدة 5 دقائق.

تقطع السمسمية بالسكين على طول الصينية لتشكل مربعات تقطع الى قطع صغيرة.

السمسمية طريقة تحضير السمسمية طريقة عمل ال طريقة عمل السمسمية وعصير الليمون مولد النبوي ​​​​​​​health المقادير لعمل السمسمية

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