وصفه بالتخلف والكوكايين قضى عليه.. قصة أزمة عبد الحليم حافظ وسيد درويش

هاجم الفنان عبد الحليم حافظ، سيد درويش، وموسيقاه، ووصفه بأنه أسطورة كاذبة، حسب ما جاء في كتاب "معارك فنية" الذي تحدث فيه الدكتور نبيل حنفى محمود عن أزمة عبد الحليم حافظ وسيد درويش.

عبد الحليم حافظ يهاجم سيد درويش

ويحتوي الكتاب على مقال للكاتب الصحفي راجي عنايت ينقل فيه عن "حليم" رأيه في موسيقى سيد درويش، وقال فيه: "سيد درويش أسطورة كاذبة، موسيقاه كانت شيئًا في زمنه، أما الآن فموسيقانا التي نقدمها تفوق موسيقاه بمراحل"، وفيه اعتبر "حليم" في حديثه مع "عنايت" أن موسيقى سيد درويش متخلفة بالنسبة لموسيقى عصره.

عبد الحليم حافظ: الكوكايين قضى على سيد درويش

كتب راجى عنايت في باب "أفكار" وتحت عنوان "رأى غريب" ما يلي: "قال عبد الحليم حافظ (اكتب على لسانى.. سيد درويش أسطورة كاذبة.. موسيقاه كانت شيئاً في زمنه.. أما الآن فموسيقانا التي نقدمها تفوق موسيقاه بمراحل عديدة)، وكانت مناسبة هذا الكلام ما قيل من أن محمد البحر ابن سيد درويش سيرفع قضية على محمد عبد الوهاب، لأنه صرّح لأحد الصحفيين بأن (الكوكايين) قضى على سيد درويش، بدأ عبد الحليم حديثه مدافعاً عن كلام عبد الوهاب، قائلاً إنه درس هذه الحقيقة في معهد الموسيقى، وأن دفتر محاضراته يضم محاضرة عن سيد درويش ورد ضمنها أن المخدرات قضت عليه، ثم استطرد عبد الحليم فجأة.. قائلاً رأيه في موسيقى سيد درويش مصراً على اعتبارها موسيقى متخلفة بالنسبة لما نسمعه من أغاني هذه الأيام.

وأكد كتاب "معارك فنية"، أن مقال راجى عنايت أحدث دوياً بالوسط الفني، وولد شعوراً لدى كل من قرأه أشبه بالصدمة، إذ أصابت الجميع الحيرة، ولم يجد كل من قرأ ذلك المقال سبباً واحداً .... مقنعاً ومنطقياً يدفع بالفتى الرقيق الحالم – كما تبدو صورته في مقالات الصحف وأحاديث الإذاعة – ليتوحش هكذا ويهاجم رائد راحل،!.

استفز هجوم عبد الحليم حافظ على سيد درويش مشاعر كل من طالعة آنذاك من قراء، وسرعان ما توالت ردود الفعل على صفحات الصحف والمجلات تفنّد ما جاء بمقال راجى عنايت وتندد بما قاله عبد الحليم عن سيد درويش.

ويروي "نبيل محمود" في كتابه أن بعض الكتاب هاجموا عبد الحليم حافظ على رأيه في موسيقى سيد درويش، وخرج "حليم" في حوار مع الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بجريدة "الجمهورية" يقول، أنه ليس ملحنًا كي يحقد على سيد درويش كي يتهموه بالحقد "هل عشت في عصر سيد درويش ورفض أن يعترف بي، هل كانت حياته ناعمة سهلة تثير الحقد؟.

وبدا على إجابات "حليم" مع مأمون الشناوي ندمه على تلك التصريحات التي اتهم فيها سيد درويش وموسيقاه بالتخلف، حيث قال: "إن سيد درويش هو الذي وضع أساس الموسيقى المصرية الصحيحة بعد أن كانت مجرد موشحات تركية"، وألمح "حليم" في حديثه على أن سيد درويش وقع تحت سطوة المخدرات ليخفف من معاناته وقسوة الحياة، وهي ما أثرت على فنه وحياته.

واختتم حواره قائلًا: "ما قلته عن سيد درويش كان من باب الدراسة وليس التشهير".