جهود التحالف الوطني.. توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" تقريرا عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من أجل دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية .



وأوضح التقرير جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في توصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا.

وقال ضياء أنور مدير مكتب جمعية الأاورمان بمشورعات المنيا، :" انتهينا من توصيل 3 آلاف وصلة مياه ونستهدف توصيل 4000 وصلة مياه في 2023 ".

وأبدت إحدى السيدات عن سعادتها بتوصيل مياه الشرب إلى منزلها داخل إحدى قرى محافظة المنيا.

وقالت السيدة :" مكنش عندنا مياه وربنا يكرم التحالف الوطني لأنمهم قاموا بإيصال المياه لنا وريحونا بشكل كبير ".

