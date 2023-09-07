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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهود التحالف الوطني.. توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

صدى البلد

عرضت فضائية " إكسترا نيوز" تقريرا عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من أجل دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجا في كافة أنحاء الجمهورية .

 

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وأوضح التقرير جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في توصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا.

 

وقال ضياء أنور مدير مكتب جمعية الأاورمان بمشورعات المنيا، :" انتهينا من توصيل 3 آلاف وصلة مياه  ونستهدف توصيل 4000 وصلة مياه في 2023 ".

 

وأبدت إحدى السيدات عن سعادتها بتوصيل مياه الشرب إلى منزلها داخل إحدى قرى محافظة المنيا.

 

 وقالت السيدة :" مكنش عندنا مياه وربنا يكرم التحالف الوطني لأنمهم قاموا بإيصال المياه لنا وريحونا بشكل كبير ".
 

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