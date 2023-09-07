مدرب الزمالك يرفض رحيل عبدالواحد السيد أو أي فرد من جهازه المعاون

أعلن اللاعب أحمد حسن عن قرار اوسوريو مدرب الزمالك للجنة المؤقتة لإدارة النادي وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب :"أوسوريو يبلغ اللجنة المؤقتة للزمالك برفضه رحيل أي عنصر في الجهاز المعاون وتمسكه باستمرار عبد الواحد السيد:"





كشف حسام حسن نجم النادي الأهلي السابق العديد من المفاجآت حول نادي الزمالك إلي جانب كواليس رحيله عنالقلعة الحمراء.

وتطرق حسام حسن إلي رؤيته بشأن خوض أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك تجربة الاحتراف في الدوري السعودي .

كما تحدث حسام حسن عن اصعب لحظة عاشها في ديربي الأهلي والزمالك.





ووجه حسام حسن رسالة إلى نجم الزمالك وقال: بقول لزيزو الزمالك وجماهيره تستاهل تستنى الموسم ده، وتساندها وتساند الفريق لحين مرور الأزمة، هو تحمل كتير وشال حمل كبير مع شيكابالا وحاول يشيل عدم الاستقرار الموجود، الله يكون في عونه وبعد الموسم ده ممكن يمشي.

تابع حسام حسن:

الزمالك اتظلم مع الناس كلها من الرياضه المصريه واللي كانوا بيديروا , حرام الزمالك يستحق اكثر من كده وبدون الزمالك والأهلي الكرة المصرية مش هتبقى موجودة .

أضاف حسام حسن: انا اهلاوي ولكن جمهور الزمالك عشت معه ايام جميله ومش هنسى لهم اللي عملوه معنا وله فضلعلينا و أفضل فتراتي التدريبية بالزمالك.