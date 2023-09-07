خلال استقباله البرهان.. تميم بن حمد: قطر حريصة على إنهاء القتال في السودان

قال الأمير تميم بن حمد أمير قطر اليوم الخميس خلال استقباله الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان: قطر حريصة على إنهاء القتال في السودان.

وكتب تميم بن حمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة".

وأضاف بن حمد: "وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره".

وكان قد أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر، اليوم الخميس، حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره.

وجاء ذلك خلال، استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثان، للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل اليوم.