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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. تفاصيل إحباط إيلون ماسك هجوما أوكرانيا على الأسطول الروسي عام 2022

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مقتطفات من سيرة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك الذاتية، أنه أمر بالحد من تشغيل أقمار “ستارلينك” الصناعية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط الهجوم الأوكراني على البحرية الروسية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه "في العام الماضي، أمر إيلون ماسك سرا مهندسيه بإيقاف تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك... بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم من أجل إحباط هجوم أوكراني سري على البحرية الروسية”.

وأضافت: “كان ماسك قلقًا من أنه ردًا على "بيرل هاربور الصغير" يمكن لروسيا الرد بأسلحة نووية… وبسبب انقطاع خدمة ستارلينك، فقدت الغواصات المسيرة الأوكرانية تحت الماء محملة بالمتفجرات الاتصال وانجرفت إلى الشاطئ”.

إيلون ماسك يتوعد إحدى المنظمات الحقوقية بعد اتهامها له بمعاداة السامية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

وفي وقت سابق، قال ماسك إنه لن يسمح باستخدام أقمار ستارلينك الصناعية لتصعيد صراع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

ستارلينك روسيا الهجوم الأوكراني البحرية الروسية إيلون ماسك

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