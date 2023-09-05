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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

=إيلون ماسك يتوعد إحدى المنظمات الحقوقية بعد اتهامها له بمعاداة السامية

إيلون ماسك يتوعد
إيلون ماسك يتوعد أحد المنظمات الحقوقية بمعاداة السامية

توعد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X بمقاضاة إحدى المنظمات الحقوقية بتهمة التشهير، وذلك بعد اتهامها له بمعاداة السامية. 

 

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، ومالك منصة X ، والمعروفة باسم تويتر سابقًا، إنه يخطط لرفع دعوى تشهير ضد منظمة “رابطة مكافحة التشهير” بعد أن زعم أن المنظمة ساهمت بشكل مباشر في انخفاض عائدات إعلانات المنصة.  

 

ودافع ماسك عن نفسه في على حسابه على X ، مدعيًا أنه يدعم حرية التعبير وليس معاداة السامية على المنصة.

 

وكتب "لتبرئة اسم منصتنا فيما يتعلق بمسألة معاداة السامية، يبدو أنه ليس لدينا خيار سوى رفع دعوى تشهير ضد رابطة مكافحة التشهير.. يا للمفارقة!".

 

ومضى ماسك ليقترح أن منظمة “رابطة مكافحة التشهير” ستكون مسؤولة عن خسارة ما يصل إلى نصف القيمة البالغة 44 مليون دولار التي اشتراها ماسك الشركة من أجلها.

 

وادعى ماسك، أن المنظمة تمارس الضغط على المعلنين مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 60%، وفقا لـ The Messenger. 

 

 

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