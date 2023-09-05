صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أثارت صورة لـ إيلون ماسك ، الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس -تويتر سابقا- بالزي الخليجي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي انتشرت من صفحة تحمل اسم “ إيلون ماسك -محاكاة ساخرة-” وموثقة عبر تطبيق “إكس” انتشرت بتعليق أقدم لكم "الشيخ ماسك".

وأثارت الصورة التي ظهر عليه تعديل بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ إيلوان ماسك مرتديا “جلباب أبيض بتطريز عربي على الصدر وغطاء رأس وعقال” ردود فعل واسعة بين رواد التطبيق الشهير.



إيلون ماسك بالزي الخليجي

وكانت من بين التعليقات، تعليق المحامي الإماراتي، ناصر العور: "بالتأكيد أنت الأكثر جمالا شيخنا المحبوب، نبلك وجمال أخلاقك، مرة أخرى أنت الأجمل".

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