أنا الشيخ..صورة تثير الجدل لـ إيلوان ماسك بالزي الخليجي|ما القصة؟

أثارت صورة لـ إيلوان ماسك، الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس" -تويتر سابقا- بالزي الخليجي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي انتشرت من صفحة تحمل اسم “إيلون ماسك -محاكاة ساخرة-” وموثقة عبر تطبيق “إكس” انتشرت بتعليق أقدم لكم "الشيخ ماسك".

وأثارت الصورة التي ظهر عليه تعديل بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ إيلوان ماسك مرتديا “جلباب أبيض بتطريز عربي على الصدر وغطاء رأس وعقال” ردود فعل واسعة بين رواد التطبيق الشهير.

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إيلون ماسك بالزي الخليجي!

وكانت من بين التعليقات، تعليق المحامي الإماراتي، ناصر العور: "بالتأكيد أنت الأكثر جمالا شيخنا المحبوب، نبلك وجمال أخلاقك، مرة أخرى أنت الأجمل"، بينما أضاف عضو الكونجرس، بافان كومر: "حتي أيلون ماسك نفسه صدم بعدما شاهد نفسه"، لتعلق الصفحة التي تحمل ام “إيلوان ماسك": "حقيقي! لقد كنت متفاجيء"



وتحمل الصفحة التي نشرت صورة إيلوان ماسك بالزي الخليجي “طابعا ساخرا” كما يعدل على الصور بها بواسطة برامج للذكاء الاصطناعي.

وظهر على نفس الصفحة أيضا صورة لأغني رجل في العالم بـ “الزي الياباني”، وصورا مصغرة له في العمر، وصورا له مع روبوتات.

ويذكر أن الحساب الرسمي لإيلوان ماسك عبر “تويتر” لم ينشر الصورة التي لاقت انتشارا واسعا.