كاتب أمريكي يكشف مفاجأة صادمة عن ابنة إيلون ماسك.. تفاصيل

سلط الكاتب والمؤلف الأمريكي، لوالتر إيزاكسون، الضوء على الحقيقة الصادمة للكثيرين بشأن، فيفيان ابنة الملياردير ومالك منصة “X” إيلون ماسك Elon Musk.

وتحدث الكاتب لوالتر إيزاكسون في تصريحات بشأن كتاب السيرة الذاتية عن إيلون ماسك نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” ونقلتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.

وقال الكاتب الذي ظل يرافق الملياردير الأمريكي لكتابة السيرة الذاتية عنه عامين ماضين، إن إيلوان ماسك يعتبر خلافه مع ابنته أكثر اللحظات إيلاما بعد وفاة ابنه البكر نيفاداعن عمر 10 أسابيع بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ.

وأضاف “إيزاكسون” أن إيلون ماسك يصف ابنته المتحولة جنسيا فيفيان بأنها "شيوعية" تعتقد أن "أي شخص غني هو شرير"، كما يتهم مدرستها الثانوية الخاصة في سانتا مونيكا علما بانها باهظة التكاليف -حيث تبلغ تكلفة التعليم السنوي ما يصل إلى 50 ألف دولا -بغسل دماغها.

فيفيان جينا ويلسون

فيفيان إيلون ماسك

جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، غيرت فيفيان إيلون ماسك البالغة من العمر 19 عاما جنسها بشكل قانوني إلى أنثى واسمها فيفيان جينا ويلسون، قائلة في ملفات المحكمة إنها "لم تعد ترغب في أن تكون مرتبطة" بالملياردير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "بأي شكل من الأشكال".

وكان الملياردير متفائلًا بشكل عام عندما علم لأول مرة بتحول طفلته، لكن الأمور تغيرت عندما بدأت فيفيان، التي تُعرف أيضا باسم جينا، في التعبير عن آراء ماركسية متطرفة وأعلنت نيتها قطع جميع العلاقات.

قدمت فيفيان لأول مرة التماسا قانونيا لتغيير اسمها وجنسها في أبريل 2022 حيث قالت لمحكمة في كاليفورنيا إنها تريد أن تُعرف باسم فيفيان جينا ويلسون، وذلك جزئيا لتنأى بنفسها عن والدها، الذي يصنف حاليا كأغنى شخص في العالم، بثروة صافية تبلغ 258 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس.

فيفيان جينا ويلسون

تمت الموافقة على هذا الالتماس في يونيو 2022 من والدتها هي الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، التي تزوجت من ماسك من عام 2000 إلى عام 2008.

وكان ماسك متزوجا من والدة فيفيان، المؤلفة الكندية جوستين ويلسون ، منذ عام 2000 حتى طلاقهما في عام 2008 علما بإن ماسك كان قد صرح برأيه في قضايا المتحولين جنسيا، وعبر عن رأيه أنه مناهض للمثليين جنسيا.

ولدى ماسك 9 أطفال على قيد الحياة، من بينهم خمسة من ويلسون، واثنان من صديقته السابقة جرايمز، واثنان من المدير التنفيذي لشركة نيورالينك، شيفون زيليس.