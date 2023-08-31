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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد.. مجموعة قرصنة "أنونيموس السودان" تهدد إيلون ماسك وتخترق منصة X

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

أخيرا وبعد ظهور مجموعة كبيرة من التسريبات والشائعات على الإنترنت، أكدت شركة آبل رسميا على موعد إطلاق هواتف آيفون 15 الجديدة للعام الحالي 2023.

 

لو عايز توصل ماوس أو كيبورد.. اعرف إزاي تشغل البلوتوث على Windows 10

تأتي معظم الحواسيب المحمولة مزودة بتقنية البلوتوث Bluetooth، فإذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول حديث بسعر معقول يعمل بنظام التشغيل Windows 10، فهو من المؤكد مزود بتقنية الاتصال المخصصة لنقل البيانات، أما إذا كانت تملك جهاز كمبيوتر مكتبي، فمن المحتمل أن لا يكون مزودا بتقنية Bluetooth مدمجة، ولكن يمكنك بسهولة إضافتها وتشغيلها وإعدادها حتى تتمكن من استخدام مكبرات الصوت أو أجهزة الماوس أو لوحات المفاتيح أو سماعات الرأس أو أجهزة التتبع أو أي أجهزة أخرى يعتمد على تقنية البلوتوث.

 

دلوقت تقدر تعلق.. YouTube Music بإمكانيات جديدة تنافس Spotify

تعتبر منصة  YouTube  ووالمنصات التابعة لها، بما في ذلك YouTube Music، من بين أفضل التطبيقات الترفيهية المتوفرة لأجهزة نظام تشغيل أندرويد حاليا ومع ذلك تشتد المعركة في مجال  خدمات بث الموسيقى والإغاني.

 

بديل Note الأنجح.. سامسونج تحقق أرقام مبيعات قياسية مع هواتفها القابلة للطي

أنهت شركة  سامسونج  مسيرتها مع سلسلة  Galaxy Note منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، ويبدو الآن أن خطة سامسونج طويلة الأجل هي استبدالها بأجهزة قابلة للطي فلاجشيب رائدة.

 

مشاركة كلمة المرور مع 6 أشخاص.. جوجل كروم بميزة جديدة

شركة  جوجل  في طريقها لإضافة خاصية جديدة على متصفحها Google Chrome وهي ميزة مشاركة كلمة المرور التي تتيح للمستخدمين مشاركة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مع أفراد العائلة الآخرين او الأشخاص المقربين مصادر الثقة.

 

مجموعة قرصنة "أنونيموس السودان" تهدد إيلون ماسك وتخترق منصة X

قامت مجموعة قرصنة سودانية تدعى "أنونيموس السودان" بإيقاف خدمات منصة التدوينات القصيرة إكس  X، المعروفة سابقًا باسم "تويتر" وبالفعل حدث شلل كامل في الموقع وانقطع عن الاتصال بالإنترنت في أكثر من اثنتي عشرة دولة صباح يوم الثلاثاء.

 

ميتا تحذر.. فعل هذه الخطوات لحماية حساباتك من برامج الذكاء الاصطناعي

قامت شركة "ميتا" Meta المالكة لكل من "ثريدز" و "فيسبوك" و "انستجرام" و "واتس آب" بتحديث قسم مركز مساعدة Facebook على موقعها على الويب هذا الأسبوع ليشمل خيًارًا جديد بعنوان "حقوق بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي"، “Generative AI Data Subject Rights” والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم في البيانات الخاصة بهم وتحديد ما إذا كانوا يرغبون أن تكون معلوماتهم ضمن البيانات التي يتدرب عليها روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة أم لا.

 

كل ما تريد معرفته عن حفل إطلاق سلسلة هواتف جوجل Pixel 8 يوم 4 أكتوبر المقبل

يبدو أن المنافسة بين شركات التكنولوجيا المختلفة في تصاعد مستمر حتى أن مواعيد إطلاق المنتجات الجديدة تتشابه وكل شركة تتفنن في أن تضع جداول زمنية لمؤتمرات إطلاق المنتجات الجديدة وفقا لأجندة هدفها الأول ضرب المنافسين والاستحواذ على الانتباه سواء من وسائل الإعلام أو المشترين المحتملين.

 

 

 

 

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