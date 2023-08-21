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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعترف: لا توجد تطبيقات اجتماعية رائعة ونحاول تقديم شيء فائق للعادة

إيلون ماسك
إيلون ماسك

 

اعترف الملياردير "إيلون ماسك" يعترف بأن مشروع استحواذه على تويتر سابقا وتطبيق X حاليا في صفقة كلفته 44 مليار دولار يمكن أن يكون محكوم عليها بالفشل.

كتب مالك المنصة المعروفة سابقًا باسم  Twitter  يوم السبت إن X "قد تفشل"، وأضاف في تغريدة له على موقع X: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي،  قد نفشل كما توقع الكثيرون ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتكون هناك شبكة اجتماعية واحدة على الأقل مميزة"

مطالبات بالإبقاء على الحظر

أطلقت Meta التي تمتلك كل من تطبيقات فيسبوك و واتس آب و انستجرام تطبيق ثريدز وجعلت تسجيل الدخول عليه يتم بواسطة حسابك على انستجرام للتسهيل على المستخدم، وبالفعل خلال أول 5 أيام من انطلاقه استقطبت أكثر من 100 مليون حساب جديد، حتى أن في بدايات التطبيق أطلق عليه بأن "قاتل  تويتر" والمنافس الوحيد له حسبما ذكرت مجلة Time ، نقلاً عن بيانات من Sensor Tower.

ومع ذلك ، بعد ستة أسابيع فقط من انطلاق التطبيق، انخفض معدل الاستخدام النشط بشكل يومي على المنصة من ذروة بلغت 44 مليونًا بعد إطلاق "ثريدز" مباشرة إلى حوالي 10 ملايين فقط ، وبالتالي لم يتمكن هذا التطبيق من إحداث أي تأثير حقيقي على مشهد وسائل التواصل التي أصبحت مكتظة بعشرات التطبيقات الاجتماعية التي فقدت بريقها بمرور الوقت.

إيلون ماسك : X قد يفشل كما توقع الكثيرون لكننا نحاول النجاح

قرار مفاجئ من إيلون ماسك: إلغاء خاصية الحظر على منصة X تويتر

على الجانب الآخر يبدو أن جهود ماسك لتطهير منصة X من الروبوتات والرسائل العشوائية وتحويله إلى "تطبيق فائق" لم تنجح حتى الآن، حيث وجد Matt Binder من موقع Mashable هذا الأسبوع أن حوالي 42٪ من متابعي ماسك على X ليس لديهم أي متابعون على حساباتهم، مما يعني أنهم يمكن أن يكونوا روبوتات.

يأتي منشور "ماسك" واعترافه بالفشل بعد تعرضه لانتقادات هذا الأسبوع لقوله إنه سيزيل ميزة الحظر (البلوك) من المنصة لأنها يراها بلا معنى وأن الأفضل استخدام الـ Mute وهو ما أغضب قطاع عريض من المستخدمين الذين طالبوه بالإبقاء على ميزة الحظر، خاصة وأنها تقلل من الترويج لخطابات التحريض والكراهية ومن خلالها يمكن إعلان موقف.

Twitter وتطبيق تطبيق X إيلون ماسك Meta انستجرام واتس اب فيسبوك ثريدز

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