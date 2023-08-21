عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك : X قد يفشل كما توقع الكثيرون لكننا نحاول النجاح

إيلون ماسك : X قد
إيلون ماسك : "X" قد يفشل كما توقع الكثيرون

قال إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة X المعروفة سابقا بـ “تويتر” إن المنصة قد تفشل كما توقع الكثيرون. حيث يأتي التصريح في وقت تعاني فيه المنصة من تدهور كبير في إيرادات الإعلانات. 

وعلى حسابه الرسمي على X ، قال ماسك : “ الحقيقة المؤلمة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية جيدة في الوقت الحالي. قد نفشل ، كما توقع الكثيرون ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لجعل X أحد هذه المنصات الجيدة”. 

 

ويأتي تصريح ماسك بعد تعرضه لانتقادات هذا الأسبوع بعد إعلانه إزالة ميزة الحظر من المنصة، حيث برر هذا القرار بأن هذه الخاصية بلا معنى، وأن استخدام خاصية وقف الإشعارات “Mute” أفضل كثيرا، مشيرا إلى أن البلوك سيكون متاحا فقط مع الرسالة الخاصة المباشرة DMs .

 

ومنذ أسابيع قليلة، أطلقت شركة Meta ميتا منافس X المسمى Threads وجمعت أكثر من 100 مليون اشتراك في وقت قصير ، حسب بيانات من Sensor Tower.

 

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، قال ماسك، إن التدفق النقدي لـ "X" - تويتر حينها -  لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.

 

وبحسب وكالة "رويترز" فإن ماسك تخوف من أن أعباء الديون أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث. 

 

 

 

 

منصة X إيلون ماسك شبكات اجتماعية التدفق النقدي لتويتر Threads الاعلانات إيرادات الإعلانات شركة Meta ميتا مالك منصة X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

ترشيحاتنا

حان وقت الأمطار الرعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مكتب التأمينات بـ"الصحفيين" يبدأ العمل اليوم الاثنين

داخل الحمام.. وفاة مفاجئة لطيار في الهواء| تفاصيل

فوائد تناول الكركم ومخاطر الإفراط فيه.. خبير تغذية يوضح

عقب الاتفاق الأخير.. بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها أمريكا

بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ