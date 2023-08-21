إيلون ماسك : X قد يفشل كما توقع الكثيرون لكننا نحاول النجاح

قال إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة X المعروفة سابقا بـ “تويتر” إن المنصة قد تفشل كما توقع الكثيرون. حيث يأتي التصريح في وقت تعاني فيه المنصة من تدهور كبير في إيرادات الإعلانات.

وعلى حسابه الرسمي على X ، قال ماسك : “ الحقيقة المؤلمة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية جيدة في الوقت الحالي. قد نفشل ، كما توقع الكثيرون ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لجعل X أحد هذه المنصات الجيدة”.

ويأتي تصريح ماسك بعد تعرضه لانتقادات هذا الأسبوع بعد إعلانه إزالة ميزة الحظر من المنصة، حيث برر هذا القرار بأن هذه الخاصية بلا معنى، وأن استخدام خاصية وقف الإشعارات “Mute” أفضل كثيرا، مشيرا إلى أن البلوك سيكون متاحا فقط مع الرسالة الخاصة المباشرة DMs .

ومنذ أسابيع قليلة، أطلقت شركة Meta ميتا منافس X المسمى Threads وجمعت أكثر من 100 مليون اشتراك في وقت قصير ، حسب بيانات من Sensor Tower.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، قال ماسك، إن التدفق النقدي لـ "X" - تويتر حينها - لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن ماسك تخوف من أن أعباء الديون أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث.