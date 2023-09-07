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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.
كانت القضية رقم 18590 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مباحث تأمين الطرق بضبط المتهم ،وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح ناري ،بدائرة القسم.

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وتبين من تحريات ضباط مباحث تأمين الطرق ،أنه حال مباشرة أعمال نقطة تفتيش الكيلو 21 بالطريق الساحلي ، أبصرت القوة سقوط سلاح ناري مسدس من المتهم " ر.ع.ع" عامل بمغسلة، حال محاولته استقلال سيارة ،وبمحاولة التقطاه فطنت له القوة الأمنية ، وتركه محاولا الفرار وبحوزته حقيبة يد ،فتم ضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده تبين أن بداخلها عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين، ولفافة لمخدر الايس وميزان الكتروني ،وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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