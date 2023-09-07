الحوار الوطني.. أشرف زكي: من يقف وراء غلق المسارح الخاصة؟

قال نقيب الممثلين أشرف زكي، إن مسرح القطاع الخاص تشهد حالة من الغلق وهناك أكثر من 6 مسارح في منطقة وسط البلد منها مسرح رمسيس مسرح الفلكي، كذلك نفس الأزمة في محافظة الإسكندرية لا يوجد بها مسارح تعمل سوى مسرح أو اثنين فقط متسائلا: من يقف وراء غلق المسارح الخاصة وأين دور الدولة؟.

وأضاف زكي خلال كلمته بلجن الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، أن كل الدول الكبرى تحتفل بأن لديها شارعا للفن والمسرح، ونحن في مصر لدينا شارع عماد الدين يعاني من مشاكل عدة.

وطالب نقيب الممثلين بضرورة الاستفادة من قانون الرياضة وتطبيق على المسرح ودور العرض خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات من فواتير الخدمات.

كما طالب بضرورة بتطوير السرك القومي والعمل ضخ دماء جديدة وتعيين أعضاء جدد والعمل علي دعم مسرح العرائس خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مسرحا للعرائس.