أهم ما تضمنه اجتماع السيسي مع مدبولي اليوم.. فيديو

سلطت فضائية etc في تقرير أذاعه الكاتب الصحفي ضياء رشوان ببرنامج مصر جديدة اليوم الخميس، الضوء على تصريحات المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسي يتابع النشاط الاستثماري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قناة السويس هى الشريان المائي التاريخي الدولى

وعلق الإعلامي ضياء رشوان على قناة السويس، بأنها تدير هذا الشريان المائي التاريخي الدولى، وهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بها الأراضي المحيطة بقناة السويس المجري المائي، والتي شكلت لها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية حتي يتم بها تشجيع الإستثمارات وإقامة صناعات مغذية وإقامة خدمات لوجيستية عالمية تليق بالممر الملاحي الدولى.

تضمن أيضا أجتماع اليوم تعزيز صناعة السيارات،الصناعات الكهربائية والهندسية،توطين الطاقة الجديدة والوقود الاخضر والنشاط الأستثماري لقناة السويس

وكان هدف اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجتمعين هو النشاط أستثماري لقناة السويس، والموقف التنفيذي للمشروعات الإستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشائها وتشغيها في المنطقة وذلك بالتعاون مع كبري الشركات العالمية فضلا عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة، ومن بينها قكاعات الدواء، مستلزمات صناعة السيارات، الصناعات الكهربائية والهندسية، بالإضافة إلى جهود توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر.