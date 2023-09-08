احذروا .. التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران بحظيرة وتمتد لمنزل في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق نشب بحظيرة وامتدت النيران إلى منزل مجاور لها، بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بحظيرة على مساحة 80 متر، مُشيدة بالطوب الأبيض ومسقوفة بالبوص.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحريق بحظيرة مِلك المدعو "أحمد ح. ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وامتدت النيران للطابق الأول بمنزل مجاور مكون من طابقين ومُشيد بالخرسانة المُسلحة على مساحة 140 متر، مِلك المدعو "عصمت. ث. ج- 58 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وبسؤالهما قررا بمضمون ما سبق، واضافا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالحظيرة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده، دون وقوع أية إصابات بشرية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.