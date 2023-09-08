عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب ورشة سيارات أنهى حياة سائق توكتوك في سوهاج .. تفاصيل

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب ورشة تصليح سيارات ودرجات نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة سائق توكتوك في منتصف العشرينات من العُمر، حيث تم العثور على جثـ.ـمانه داخل مصرف مائي، وتبين من خلال المعاينة الأولية للجثـ.ـة وجود آثار طعنات متفرقة بالجثـ.ـمان، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث  الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثة المدعو "روماني ف.ع- 24 سنة- ويقيم دائرة المركز"، داخل مصرف مائي.

وفاة موظف صدمته نصف نقل في سوهاج

وفاة شاب في تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أن أن الجثـ.ـة بها آثار طعنات بمختلف أنحاء الجثـ.ـمان، وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خالد أ.ح- 42 سنة- ميكانيكي- ويقيم ناحية نجع ابو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"، وهو أحد أصحاب ورش تصليح السيارات والدرجات النارية بمركز دار السلام.

وأثبتت تحريات المباحث أنه هناك خلافات مالية قائمة بين المجني عليه "سائق توكتوك" وصاحب الورشة "الجاني"، حيث نشبت بينهما خلافات على ثمن التوك توك الخاص بالمجني عليه؛ لأنه كان يرغب في بيعه لمروره بضائقة مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام نجع أبو شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

قرار مصري مهم بشأن الحدود مع السودان.. ماذا فعلت؟

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

السعودية ستعود من جديد ... أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

موضوعات متعلقة

تجديد حبس نجار أنهى حياة بائع خضار في سوهاج.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكاية الـ 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على أكبر تاجر عملة

بشرى سارة للمدخنين .. الباذنجان تغنيك عن نيكوتين السجائر

سفير مصر بـ نيودلهي: 160 ألف سائح حجم السياحة الوافدة قبل جائحة كورونا

خالد الغندور يزف نبأ سارا لجماهير الكرة بشأن محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الجمعة 8-9-2023 في مصر

غاروا منها.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين الأربعة في واقعة سيدة البدرشين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ