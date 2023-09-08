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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صرخة أنثى.. نساء إسبانيا يكشفن قصص صادمة عن التمييز

صدى البلد

شاركت أكثر من 200 امرأة من جميع أنحاء إسبانيا، دون الكشف عن هويتهن، تجاربهن الشخصية مع التمييز الجنسي أو إساءة استخدام السلطة في مكان العمل، مع انتشار الحساب الذي أثارته قبله لويس روبياليس غير المرغوب فيها إلى مجالات أخرى من المجتمع الإسباني.

ومنذ منتصف أغسطس الماضي، دخلت إسبانيا في قبضة نقاش وطني حول التمييز في كرة القدم بعد أن أمسك رئيس الاتحاد باللاعبة جيني هيرموسو من رأسها وسحبها نحوه وطبع قبلة على شفتيها خلال حفل توزيع ميداليات كأس العالم في سيدني.

وبينما تجاهل روبياليس في البداية الانتقادات الموجهة للقبلة، ووصف المنتقدين بأنهم "أغبياء"، كانت هناك مطالبة بالتغيير داخل كرة القدم الإسبانية. وأعلن الناس في جميع أنحاء البلاد أن كلمة "سي أكابو" تعني "انتهى الأمر"، حيث سحب اتحاد كرة القدم دعمه لروبياليس، وتم إقالة مدرب المنتخب الوطني للسيدات، وقدمت هيرموسو شكوى جنائية اتهمت فيها روبياليس بالاعتداء عليها.

وتساءلت هيلينا ليجيدو كويجلي، الأستاذة في إمبريال كوليدج لندن، عما إذا كان هناك المزيد مما يمكن قوله. وقالت: "اعتقدت أن هذه هي فرصتنا.. عندما نتحدث مع بعضنا البعض، فإن معظمنا قد شهد شيئًا مثل ما حدث لجيني، لكن الناس خائفون جدًا من التحدث".

من خلال العمل مع أعضاء منظمة النساء في الصحة العالمية بإسبانيا، وجهت ليجيدو-كويجلي نداءً على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت وهي تدعو النساء في الأوساط الأكاديمية والرعاية الصحية - المجالان اللذان تعمل فيهما - لإرسال تجاربهن دون الكشف عن هويتهن: "لقد شعرنا جميعًا أنه بإمكاننا التماثل مع جيني هيرموسو".

وبعد خمسة أيام، تدفقت أكثر من 200 قصة. وقالت: “لقد صدمت تمامًا.. ما حدث لجيني خلق بالفعل لحظة للنساء لبدء مشاركة قصصهن".

وسلطت الضجة التي أثيرت حول سلوك روبياليس، فضلاً عن التصفيق الحار له من قبل أعضاء الاتحاد بعد أن انتقد "النسوية الزائفة"، الضوء على التمييز الجنسي العميق الذي لا يزال قائماً في بعض المؤسسات الإسبانية.

وفي حين أن الأحداث وقعت في بعض الأحيان في لمح البصر، إلا أن تداعياتها غالبًا ما استمرت مدى الحياة. قالت ليجيدو-كويجلي: "في العديد من الحالات، قالوا إن ذلك دمر حياتهم المهنية". وتحدث آخرون عن الأذى النفسي. "قال البعض إنهم كانوا يشاركون هذا لأول مرة. ولم يخبروا حتى شركائهم".

اسبانيا التمييز الجنسي لويس روبياليس المجتمع الأسباني العمل

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