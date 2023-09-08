حسين لبيب: أدرس أزمات الزمالك مع أحمد سليمان.. لدينا مصلحة واحدة

قال حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك السابق، إن جميع المرشحين المحتملين في انتخابات القلعة البيضاء، لديهم هدف واحد فقط وهو مصلحة الكيان الأبيض.

وأضاف حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية: هدفنا جميعا مصلحة الزمالك، وحاليا أدرس مع أحمد سليمان أزمات النادي وكيفية حلها".

وتابع حسين لبيب: "لمست تجاوبا كبيرا من أحمد سليمان، وأتمنى من الجميع الوقوف خلف الزمالك، لأن الانتخابات مرحلة ستنتهي، والأهم ما يجمعنا بعد ذلك".

وأصاف: "نسعى لمصلحة الزمالك بعيدا عن المصالح الشخصية، وهناك من يقدم الكثير للزمالك، لكن لا يحب الظهور في الإعلام".

ولفت حسين لبيب إلى أنه "بعد الانتخابات سنعود للتركيز في الرياضة فقط بعيدا عن ساحات القضاء".

وأتم: "بالنسبة لي، أفضل الحديث عن الفرق الرياضية بالزمالك داخل الغرف المغلقة وليس في العلن".