لاعتقادهم سرقة هواتفهم المحموله.. 4 عمال يلقنون زميلهم علقة ساخنة حتى الموت

‏لقن 4 عمال شخص علقة ساخنة لاعتقادهم سرقته هواتفهم المحموله الا أنه توفي نتيجة الضرب المبرح ، وتمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة القسم وبها عدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 عمال مقيمون بذات العنوان ، تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المتوفى لإعتقادهم قيامه بسرقة هواتفهم المحمولة ، حال تواجده بالشقة محل سكنهم ، مما أثار حفيظتهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله للضغط عليه لإرشادهم عن مكان هواتفهم المحمولة ، إلا إنه توفى أثناء ذلك ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.