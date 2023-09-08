الذهب يرتفع بقوة عالميا وهذا هو السيناريو الأسوأ للمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الجمعة، حيث تقترب من كسر مستوى الـ 1950 دولارا للأوقية مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته، لكن السبائك كانت لا تزال في طريقها إلى انخفاض أسبوعي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.36% إلى 1949 دولار للأوقية.



فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1925 دولار للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 104.857 نقطة.

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، أمس الخميس، بعد أن كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة، وترقب الأسواق لمزيد من الأدلة حول مسار الفائدة في المستقبل.



واستقرت أسعار تسوية العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 1942.5 دولار للأوقية، بينما تراجعت بنسبة 1.55% منذ ختام الأسبوع الماضي.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، مقارنة بالتوقعات عند وصولها إلى 233 ألف طلب.



وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 8500 طلب ليصل إلى 229.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 237.5 ألف طلب إلى 237.75 ألف.



وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية إن تكاليف وحدة العمل، ارتفعت بمعدل سنوي معدل قدره 2.2% خلال الربع الثاني، ارتفاعًا من التقدير الأولي البالغ 1.6%، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7% في الأجر بالساعة وزيادة بنسبة 3.5% في الإنتاجية.



وأظهرت البيانات، أن إنتاجية العمل في قطاع الأعمال غير الزراعية زادت بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس مراجعة هبوطية بنسبة 0.2% من التقدير الأولي.



ويتوقع محللو بنك "باركليز (LON:BARC)" ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024 مع استنفاد المدخرات الفائضة.

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: "إذا انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة إلى مواصلة السياسة المتشددة لفترة أطول، فسيصبح هذا هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للذهب لأن ذلك يعني عوائد أعلى ودولارًا أقوى".



انخفض الدولار بنسبة 0.2٪ لكنه كان يتجه نحو أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ تسع سنوات، مدعومًا بسلسلة مرنة من البيانات الاقتصادية الأمريكية.



أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس، بينما انخفضت مطالبات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير.



اقترح ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يثبت أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنهم أكدوا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لكبح التضخم.

وتسعر الأسواق فرصة بحوالي 93٪ للإبقاء على أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير في اجتماعه في 19-20 سبتمبر، لكنها تراهن على احتمالات بنسبة 41٪ لرفع واحد آخر قبل عام 2024، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.6٪ إلى 23.09 دولارًا للأونصة وارتفع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 907.04 دولارًا، لكن كلاهما كان يتجه نحو أسوأ أسابيعهما منذ 23 يونيو.

فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1٪ إلى 1224.03 دولارًا، ومن المقرر أن يكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.