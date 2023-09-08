كامل الوزير: محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه على مساحة 52 فدانا

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تكاليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له ليلة أداء القسم.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري: "يوم ما تشرفت وحلفت القسم أمام الرئيس، قالى لازم تشوف حل فى محطة مصر ضمن الخطة اللى هتعرضها عليا".

محطة بشتيل

وأضاف كامل الوزير، أنه بعد الدراسة لأكثر من أسبوع عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مقترح منها إلغاء محطة رمسيس ونقل محطة قطارات الوجه البحري لشبرا، ومحطات الوجه القبلي للجيزة، وتم رفضه لمكانه محطة رمسيس، وتم الاستقرار إنشاء محطة بشتيل".



وأوضح كامل الوزير، أن محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه ولم تحمل موازنة الدولة أي أعباء ومساحة محطة بشتيل تتجاوز 52 فدانا، وهي تتخطى مساحة محطة رمسيس التي تبلغ 13 فدانا.