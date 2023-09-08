النقل تضع شرطا قويا لوظيفة قائد قطار السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تدشن 8 مصانع فى وسائل النقل المختلفة وتحتاج متخصصين ومهنيين وفنيين، وفق اختبارات على أعلى مستوى ومهارات وكفاءة ذات جودة عالية.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، قائد القطار يحتاج الاتزان النفسي والثبات الانفعالي؛ لمواجهة المفاجآت وهذا يحتاج دخول المتقدم للوظيفة اختبارا نفسيا على أعلى مستوى.

الوظائف الجديدة

وتابع كامل الوزير: ذلك يحدث في الوظائف الجديدة بالسكة الحديد؛ لاستهداف تراجع نسب حوادث القطارات، والخطأ البشري المحدود متواجد على أرض الواقع، ونحاول تقليل الأخطاء والحوادث قدر الإمكان.