هتخرج للنور قريب.. كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء جامعة للنقل

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة فى مجالات النقل فى مصر.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن النقل له علوم يجب دراستها لذا تعمل مصر تستهدف إنشاء جامعة للنقل.

علم يحتاج التدريس

وأكد كامل الوزير أن النقل علم يحتاج التدريس والتخصص الأكاديمي، ونسعى لتخريج مهندسين للنقل بتخصصات مختلفة، مثل السكة الحديد، الإنفاق، الموانئ وغير ذلك.

وأشار كامل الوزير، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء جامعة للنقل تضم كلية تكنولوجيا وهندسة النقل معقبا:" الجامعة هتخرج للنور قريب".