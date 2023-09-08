منع الإهدار.. نادر نور الدين يوضح إستراتيجية مصر للحفاظ على الموارد المائية

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل والموارد المائية.

وقال الدكتور نادر نور الدين أن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.

كيف عملت مصر علي تنمية الموارد المائية

أوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أنه بخصوص المحور الأول وهو تنمية الموارد المائية المتاحة تم العمل علي إنشاء 17 محطة تحلية مياه بحار وأن تلك المحطات بدأت في إنتاج نحو مليار متر مكعب، واننا كنا قبل تلك المحطات كنا نتج 100 مليون متر مكعب فقط اي أننا ضعفنا انتاجنا من تحلية المياه 10 مرات.

واضاف: ان الدولة المصرية تستهدف في عام 2030 أن نصل إلي 3 مليار متر مكعب ، ثم إلي 5 مليار متر مكعب في عام 2050 من المياه التي تم تحليتها من محطات تحلية مياه البحر، مشيرآ إلي أن تلك المياه تعد كمية كبيرة للغاية تعادل ما تنتجه الإمارات التي لا تمتلك إلي موارد مائية وتعد تاني أكبر دولة في تحلية المياه بعد السعودية وامريكا.

وأشار أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلي معالجتنا لمياه المخلفات واننا في العام الماضي عالجنا مياه مصارف بحر البقر والذي صنف عليه انه أكبر مشروع تحلية واننا إنتاجنا من مشروع تحلية مياه مصارف بحر البقر 2.1 مليار متر مكعب مياه مياه معالجة نظيفة معالجة ثلاثيآ، وان الدولة المصرية سوف تقوم بعد شهرين بإفتتاح محور ترعة الحمام مصارف غرب الدلتا وأن هذا المشروع سوف يوفر لنا 3 مليار متر مكعب من المياه المعالجة اي أن الإجمالي أكثر من 5 مليار مياه معالجة.

وأكمل إلي أن هناك تعليمات للبحث عن المياه الجوفية حتي يتم استخدامها في مشروعات التي تتم في الصحراء المصرية مثل مشروع غرب غرب المنيا والذي يقام علي 600 ألف فدان وأن تلك المساحة لن تأخذ شئ من مياه النيل وسوف يكون الإعتماد علي المياه الجوفية بها، وأنه ما زال هناك مزيد من الإكتشافات والبحث يتم عن المياه الجوفية.