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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس كلفنا .. إعلان رسمي من وزير النقل للمصريين

الأتوبيس الكهربائي
الأتوبيس الكهربائي BRT

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أن افتتاح المرحلة الثالثة (ب) لخط مترو الأنفاق سيكون في شهر نوفمبر 2023، بينما تبدأ المرحلة الثالثة (ج) في أبريل 2024.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري الخط الثالث يربط بين الأول في محطة جمال عبد الناصر والثاني في محطة العتبة بجانب الربط مع قطار المونوريل.

وبشأن تدشين الخط الرابع لمترو الأنفاق، قال الفريق كامل الوزير، إن تكلفة الكيلو متر الواحد في الأنفاق يبلغ مليار جنيه، معلقا: «تخطينا المعدل العالمي في تدشين الأنفاق يوميا، واكتسبنا خبرات من حفر قناة السويس، و4 شركات مصرية تعمل في حفر الخط الرابع الذي سيربط الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وربط الـ (إل أر تي) حتى العاصمة الإدارية».

الطريق الدائري

أما حول تدشين الخط الخامس لمترو الأنفاق، تابع الوزير: كان مخطط له السير بمحاذاة الطريق الدائري، لكن تم إقرار تنفيذ الأتوبيس الكهربائي بدلا منه، منوها أن الرئيس السيسي هو صاحب فكرة تدشين تلك الأتوبيسات، بعد رؤيته لها في الدول الأوروبية والصين وتعرف فنيا بـBRT.

وأضاف كامل الوزير: الأتوبيس الكهربائي يصنع في 4 شركات مصرية، وهو بديل الخط الخامس.

وعن القطار السريع، اختتم: مشروع القرن في مصر، والمرحلة الأولى ستنفذ بطول 675 كم، معلقا: في شهر نوفمبر كل المصريين هيشوفوه وسيتم تجربته، والرئيس كلفنا بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة للقطار السريع لخط الصعيد؛ لأنه أطول وأهم أطلو خط في مصر، ومسافة المراحل الثلاث تصل لـ1100 كم، و الآن تم الوصول للأقصر».

الأتوبيس الكهربائي الإعلامي مصطفى بكري الأنفاق الرئيس السيسي الفريق كامل الوزير وزير النقل المونوريل حفر قناة السويس

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