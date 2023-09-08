كامل الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة..فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الموانئ البحرية هي أساس الزراعة والصناعة والسياحة؛ والتي تعد من مصادر الدخل القومي لمصر.

قال كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري ، أن الدولة عملت على تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع النقل البحري.

الوطنية للملاحة

وبشأن عدد المراكب المصرية، أوضح الفريق كامل الوزير، إن شركة «الوطنية للملاحة» تمتلك 13 مركبا بينهم 12 لنقل الحاويات وآخر لنقل البضائع، مضيفا أنه تم الاتفاق على التعاقد على استقدام 3 مراكب جديدة لخدمة واردات الحبوب، تصل قدرتهم لـ84 ألف طن.

وبشأن الموانئ، تابع الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا، و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة، علاوة على 100 كم من الأرصفة بالنقل البحري، معلقا: سيتم الانتهاء من رصف وتطوير 95 كم موانئ بنهاية 2024.

وأضاف كامل الوزير: مر دخلت في عصر حاويات الترانزيت مثل الدول الكبرى، وهي تجارة صادر ووارد ستخدم الدولة بشكل كبير.