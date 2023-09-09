مخرج «من أجل الجنة إيكاروس»: الفوز بجائزة أفضل عرض سعادة لا توصف| فيديو

علق أحمد عزت الألفي، مخرج مسرحية "من أجل الجنة إيكاروس"، على فوز العرض بجائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، على فوزها بالجائزة.

وقال أحمد عزت الألفي، مخرج مسرحية "من أجل الجنة إيكاروس"، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هذه المشاركة تعتبر الثانية لي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي".

وأضاف: "الفوز بالجائزة سعادة لا توصف، لان هذا المهرجان يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط"، لافتا: "تم ترشيحي لجائزة أفضل مخرج بالمهرجان".

وأشار: "اشتغلنا على عرض "من أجل الجنة إيكاروس"، منذ فترة طويلة مع فرقة من ألمانيا، وبدأنا خطوات العرض الأولى منذ عام 2019 مع فريق عمل كبير ما بين مصر وألمانيا".

