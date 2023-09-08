انسحاب مجموعة من شباب الإسكندرية من حملة أحمد طنطاوي

أكدت مصادر داخل حملة عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، انسحاب عدد كبير من حملة طنطاوي بالإسكندرية بسبب عودة الإخوان.

وأضاف المصدر، أن هناك مجموعة من الشباب داخل الحملة، رفضوا الاستمرار في الحملة بسبب رفضهم القاطع لعودة الإخوان.

وأكدوا أن هناك مشاورات تمت بالفعل مع عدد من أقطاب الاخوان، وكذلك تصريح مدير حملته الانتخابية بشأن الترحيب بجماعة الإخوان وعودتهم للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصرية.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات لاقت معارضة شديدة وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل منشورات تعبر عن رفضهم القاطعة لعودة الإخوان المسلمين.