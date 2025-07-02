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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب تراجعه .. أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2-7-2025، استقرت، عقب تراجعها ختام تعاملات أسم  بجميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 


سعر الدولار بنك تنمية الصادرات   49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع 


سعر الدولار بنك التعمير والاسكان    49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع .

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك البركة 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار في المصرف العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع 


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع 
 


 

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