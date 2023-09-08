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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم درويش: وأنا صغير كنت بشد الراديو عشان فاكر فيه آلة موسيقية

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي باسم درويش

قال الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، أنه تعلم الموسيقى فى سن الـ 6 سنوات. 

وأوضح باسم درويش، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،كل بيت مصرى يحب الموسيقى، ، معقبا:" وانا صغير كنت بشد الراديو عشان فاكر أن فيه آلة موسيقية جوه".

ابتهالات

وتابع باسم درويش قائلا:" الصبح كنت بصحى أسمع ابتهالات فى البيت وبعدها بروح الكنيسة أسمع ترانيم وألحان.

يذكر أن (كايرو ستيبس) فريق جاز عالمى يتكون من عازفين مصريين وألمان ، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش و البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .

الإعلامية شيرين سليمان آلة موسيقية الكنيسة الموسيقار باسم درويش باسم درويش

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