باسم درويش: وأنا صغير كنت بشد الراديو عشان فاكر فيه آلة موسيقية

قال الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، أنه تعلم الموسيقى فى سن الـ 6 سنوات.

وأوضح باسم درويش، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،كل بيت مصرى يحب الموسيقى، ، معقبا:" وانا صغير كنت بشد الراديو عشان فاكر أن فيه آلة موسيقية جوه".

ابتهالات

وتابع باسم درويش قائلا:" الصبح كنت بصحى أسمع ابتهالات فى البيت وبعدها بروح الكنيسة أسمع ترانيم وألحان.

يذكر أن (كايرو ستيبس) فريق جاز عالمى يتكون من عازفين مصريين وألمان ، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش و البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .