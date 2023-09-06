حلقة خاصة على «سبوت لايت»|الموسيقار باسم درويش يكشف كواليس حفلاته المقبلة مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الموسيقار العالمي والملحن وعازف العود باسم درويش الذي يكشف عن كواليس حفلاته الغنائية خلال الفترة المقبلة.

باسم درويش في حلقة خاصة مع “سبوت لايت”

ويكشف باسم درويش ايضا سر رفضه التعاون مع المطربة سعاد الماسي ورغبته في التعاون مع الميجا ستار محمد منير، كما يوجه رسالة ونصيحة خاصة للسوبر ستار أحمد سعد، ويتحدث عن أخباره الفنية الحديدة ومشاريعه الغنائية التي يحضر لها مع فرقته خلال الفترة المقبلة. كما يكشف عن رأيه في عدد من نجوم الغناء المتصدرين الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية ورأيه ايضا في الموسيقى والاغاني التي يتم تقديمها خلال الفترة الاخيرة وحال سوق المزيكا في مصر وعلى مستوى العالم.

يذكر أن (كايرو ستيبس) فريق جاز عالمى يتكون من عازفين مصريين وألمان ، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش و البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.