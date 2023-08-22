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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد فهمي وأبطال «سفاح الجيزة» مع شيرين سليمان في سبوت لايت

صدى البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة “صدى البلد”، النجم أحمد فهمي وأبطال مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”. 

ويكشف فهمي خلال الحلقة تفاصيل وأسرارا خاصة عن شخصيته في المسلسل الذي تدور أحداثه حول مجرم يدعى جابر ارتكب العديد من الجرائم، وتحاول قوات البحث الجنائي فك طلاسم تلك الجرائم والقبض عليه، وأحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية.

 

ويكشف أيضا عن تحضيراته للشخصية وكواليس التصوير، ويتحدث خلال الحلقة عن حبه للنادي الأهلى وعن موقف تعرض له أثناء إحدى المباريات الهامة، كما يتحدث عن علاقته بالكلبة زيزي، خاصة أنه معروف بحبه الشديد للكلاب وتربيتها، كما يكشف عن علاقته بالطبخ الذي له علاقة بتفاصيل الشخصية التي يقدمها في المسلسل، وعن علاقته بباقي فريق العمل.

كما تستضيف شيرين سليمان، خلال الحلقة، الفنانة الشابة ركين سعد التي تجسد في مسلسل “سفاح الجيزة” شخصية فتاة تدعى زينة تحلم بالشهرة والنجومية ويتحول حلمها إلى كابوس. 

وتتحدث ركين عن تفاصيل شخصيتها وكواليس التصوير وتعاونها لأول مرة مع أحمد فهمي، كما تستضيف أيضا الفنانة والمؤلفة إنجي أبو السعود التي تتحدث عن فكرة المسلسل وكواليس التحضيرات التي استغرقت فترة طويلة.

وتستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع نجوم فيلم “وش في وش”، وفي مقدمتهم النجم محمد ممدوح والنجمة أمينة خليل والنجمة الكبيرة أنوشكا والنجم أحمد خالد صالح والنجمة أسماء جلال.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد” يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

احمد فهمي النجم أحمد فهمي سفاح الجيزة انجي ابو السعود محمد ممدوح

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