لأول مرة.. الاسم الجديد للهند يظهر في قمة العشرين| شاهد

ظهر الاسم الجديد للهند في قمة العشرين لأول مرة بعد إعلان عزم المسئولين في الدولة الآسيوية تغيير اسمها.

وظهر اسم "بهارات" أمام اللافتة التعريفية الموضوعة أمام رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، خلال إلقائه كلمة الافتتاح لقمة دول العشرين في نيودلهي.

يذكر أن الدعوات المرسلة باسم الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، إلى قادة مجموعة العشرين وصلت تحت اسم رئيسة بهارات، بدلا من رئيسة الهند.

وللدولة اسمان "الهند" وهو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا والذي أطلقه المستعمر البريطاني على البلاد، أما "بهارات" فهي كلمة تأتي من اللغة السنسكريتية القديمة ومشتقة من كلمة بهاراتام وتعني أرض الجنوب.

وتعكس هذه الخطوة جهود حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القومي الهندوسي، لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية.