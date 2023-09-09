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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

تصرف صادم للكلاب
تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت الحيوانات بالزلزال

الحيوانات تنبأت بزلزال الغرب، في حادثة تثير الكثير من التساؤلات والجدل، تم تداول منشورات وتقارير تفيد بأن الحيوانات في المغرب تنبأت بقدوم زلزال مدمر على المغرب قبل حدوثه.

تصرف غريب للحيوانات قبل زلزال المغرب

وكتبت سميرة الجيلاني بعد انتهاء الزلزال، أنها لاحظت تصرفا غريبا من قطها الأليف قبل حدوث الزلزال، إذ غادر الشقة وظل واقفا عند الباب ويصدر أصواتا مرتفعة.

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لم تكن تجربة قط سميرة وحدها، إذ تداول العديد من المغاربة مقاطع فيديو ترصد اختفاء حيوانات الشوارع، بما في ذلك الكلاب والقطط، خلال الساعات القليلة الماضية.

توالت التساؤلات حول قدرة الحيوانات على التنبؤ بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل. ورغم أن هذه الظاهرة قد تبدو غريبة وغير مفهومة، إلا أنها ليست جديدة تمامًا في سجل التاريخ الطبيعي.

أدلة تاريخية على التنبؤ بالزلازل

تشير الأدلة التاريخية إلى حالات سابقة حيث قامت الحيوانات بالتصرف بشكل غير عادي قبل وقوع الزلازل. 

على سبيل المثال، يُشار إلى حادثة حدثت في اليونان قبل أكثر من ألفي عام، حيث لاحظ شهود عيان اختفاء الفئران والثعابين وحتى الكلاب والقطط من منازلها قبل وقوع زلزال كبير.

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الجدل حول مدى دقة توقعات الحيوانات وقدرتها الفعلية على التنبؤ بالزلازل. هل هي مجرد صدفة أم أن هناك تفسيرًا علميًا لهذا السلوك الغريب؟

سلوك الحيوانات والتنبؤ بالزلازل

تعتقد بعض النظريات أن الحيوانات تمتلك حواسًا حساسة تمكنها من اكتشاف تغيرات طفيفة في البيئة الطبيعية، مثل الروائح أو الاهتزازات أو التغيرات الكهرومغناطيسية التي قد ترافق الزلازل. 

قد يكون هذا الحس الحيواني الفائق يعطيها القدرة على توقع وقوع الكوارث الطبيعية قبل حدوثها.

ما زال سلوك الحيوانات وتنبؤها بالزلازل بحاجة إلى المزيد من الدراسة، وقد تكون هناك عوامل أخرى تساهم في سلوك الحيوانات قبل الكوارث.

وقد يكون سلوك الحيوانات مرتبطًا بتغيرات في البيئة المحيطة، مثل تغيرات في المناخ أو توافر الموارد الغذائية.

وتكثر الأدلة القصصية على الحيوانات والأسماك والطيور والزواحف والحشرات التي تظهر سلوكًا غريبًا في أي مكان من أسابيع إلى ثوانٍ قبل الزلزال.

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