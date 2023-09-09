بعد التهديد الأمريكي.. بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، برسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وجاءت رسالة بوتين، إلى أون بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار بوتين، إلى أن روسيا تعتزم مواصلة زيادة العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية بشكل منهجي في جميع الاتجاهات.

وأضاف بوتين: "هذا يلبي تمامًا مصالح شعبينا ويتماشى مع ضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وأعلنت الولايات المتحدة منتصف الأسبوع الماضي، استعدادها لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية، بزعم إرسالها الأسلحة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن روسيا تهدف إلى توسيع الاتصالات والتفاعل مع كوريا الشمالية.

كما قال سفير كوريا الشمالية لدى روسيا شين هونج تشول إن بيونج يانج ستعزز “الشراكة القتالية” مع موسكو في القتال “ضد عدو مشترك”.

يأتي ذلك في ظل توارد الأنباء بشأن قمة مرتقبة بين الزعيمين خلال الشهر الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والاقتصادية.