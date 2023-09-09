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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية: لابد من الالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة الشائعات

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة

 

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن ملتقى "تصدوا معنا"، الذي اختتمت فعالياته بالمدينة الشبابية بأبوقير بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يستهدف توعية الشباب للتصدي لحرب الشائعات، التي لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مشددة على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة تلك الشائعات، ومن هنا جاءت فلسفة مبادرة تصدوا معنا، وهذا الملتقى، لمحاربة كافة أنواع الشائعات.

وأشارت "الشريف"، في بيان، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستخدم جميع وسائل الدولة الحديثة من إعلام وتكنولوجيا حديثة لمحاربة الشائعات، التي دائمًا ما تركز على ترويج الشائعات في التعليم والصحة والاقتصاد بهدف زعزعة الاستقرار في مصر.

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وأوضحت أن هذه المبادرة تلعب دورًا كبيرًا في التصدي لتلك الشائعات وتصحيح المعلومات التي تحاول أن تطلقها الجماعات الإرهابية ودحضها، ونستهدف من المبادرة أن نرسل رسالة واضحة مفادها أن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر تمكنها من الوقوف على قدميها واستعادة مكانتها.

وطالبت الشباب بتوخي الحذر والحيطة مما يُحاك بالوطن، موضحة أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودًا مضنية في توعية الشباب بمخاطر الشائعات، والرد عليها بمختلف التقنيات الحديثة ومن خلال المنتديات واللقاءات الشبابية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ العربية شهدًا فعاليات ملتقى "تصدوا معنا " الذي تنظمه الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية وسط حضور ألف شاب وفتاة من أبناء محافظات "القاهرة، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح"، ممن حصلوا على دورة تدريبية متخصصة  نظمتها لهم وزارة الشباب والرياضة.

وحضر فعاليات الملتقى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، والنائبة هدى عمار عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

الاسكندرية تصدوا معنا الشباب والرياضة المدينة الشبابية أبوقير أشرف صبحي صفاء الشريف

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