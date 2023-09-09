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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري عن زلزال مراكش: قيادة المغرب ستخرج من الأزمة سريعاً

صدى البلد

علق الإعلامي مصطفي بكري، على زلزال المغرب المدمر عبر منصة اكس، تويتر سابقا.

وكتب: "‏قلبي مع أهلنا في المغرب الشقيق من ضحايا الزلزال الذي راح ضحيته المئات  . والكل علي ثقه أن المغرب قيادة وشعبا سيخرج من هذه الأزمه سريعا . العزاء لأسر الضحايا وتمنيات بالشفاء للمصابين".

 زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

 

 

الإعلامي مصطفى بكري الزلزال الشبكة القومية لرصد الزلازل رصد الزلازل مراكش مدينة سيوة

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