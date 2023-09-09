سفير المغرب بالقاهرة يشكر مصر وأبوالغيط لتضامنهم مع بلاده في أزمة الزلزال

تقدم أحمد التازي، سفير المغرب في مصر، والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ما تم التعبير عنه من مشاعر المواساة والتضامن مع بلاده، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش.

ودعا «التازي» الله أن يتقبل الضحايا بقبول حسن ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم ذويهم الصبر الجميل، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يخفف من معاناتهم، ويعوض كل من فقد بيتا أو دكانا أو أي شيء آخر جراء ذلك الزلزال.