الداخلية تشن حملات أمنية في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مشاعد وزير الداخلي بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (6) متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط (4) قضايا أسلحة نارية..ضُبط خلالها (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة - فرد محلى) وتنفيذ عدد (822) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (8 متهمين لـ 7منهم معلومات جنائية).

وفى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (52) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (52 متهم لــ 32 منهم معلومات جنائية)

وتم ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد والأقراص المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد 60 قرص مخدر) بحوزة (12 متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (497) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.