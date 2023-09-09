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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة المساكن في رأس البر

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى وقائع سرقات المساكن متخذين من دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بدائرة القسم ، كما أرشدا عن المسروقات بداخل مخزن خاص بأحدهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السرقة المساكن تشكيل عصابى جرائم السرقة

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