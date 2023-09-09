افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2مليار و260 مليون جنيه ، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتشمل افتتاح محطة مياه العدوة والتي تعمل بطاقة 10 الاف م3/ اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه ومحطة مياه البكارشة والتي تعمل بطاقة 51 ألف م3/ اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه ومشروع صرف صحي قرية ام الزين بمركز الزقازيق والذي يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه ومشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه ومشروع انشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس والتي تعمل بطاقة 22 ألف م3/اليوم لخدمة قري ( الجعافرة – الخطارة الصغري – الهيصمية – سواده – الصوالح- الخميين – النمروط - منزل نعيم ) وبتكلفة 366 مليون و 800 ألف جنيه.

افتتاح مشروع انشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس لخدمة قري ( قنتير والغزالي وعزبتي زيزو وغالي) والتي تعمل بطاقة 10 ألاف م3/اليوم وبتكلفة 210 مليون جنيه

وأضاف المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر ان محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، لافتاً إلى انه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.