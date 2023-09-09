أستاذ متخصص يعدّد أهم مطالب التغيرات المناخية بقمة العشرين في الهند

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إن المؤتمرات التي يحضرها رؤساء الدول والمسئولين سيناقش التغيرات المناخية، لكونها مرتبطة بالاقتصاد والصحة والغذاء والتنمية المستدامة.

وأضاف علي قطب، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية ينتج عنها أضرار بالغة، تؤثر على البنية التحتية والاقتصاد، ولذلك يجب تفعيل التزام الدول الصناعية الكبري، بتمويل المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة.

واسترسل: المشروعات الخضراء والأمن القومي الغذائي، من أهم ملفات قمة المجموعة العشرين، ولذلك يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لتوصيات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.