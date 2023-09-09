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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

صدى البلد

أفادت مصادر موثوقة، بأن النادي الأهلي يقترب بقوة من ضم اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة من المتوقع أن تعزز هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن نسبة انتقال موديست إلى الأهلي بلغت 75%، مما يظهر حجم الاقتراب من حسم هذه الصفقة.

 

جهود مكثفة للتعاقد مع موديست

ويبدو أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد أبدى إعجابًا كبيرًا بموديست، وطلب بشدة ضمه لتعزيز خط الهجوم للفريق. وقد دخل الأهلي في مفاوضات جادة من أجل حسم هذه الصفقة، ومن المتوقع أن يتم حسمها بشكل نهائي في الساعات القادمة.

 

فرصة بعد انتهاء عقد موديست

وانتهى عقد أنتوني موديست مع بروسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي، مما جعله لاعبًا حرًا ومتاحًا للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية. وهذا الأمر سهَّل التفاوض بشكل كبير ومن المتوقع أن يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حرة بموافقة مارسيل كولر.

 

نظرة على مسيرة موديست

وأنتوني موديست بدأ مشواره الكروي في صفوف نادي نيس الفرنسي، حيث لعب 42 مباراة وسجل 3 أهداف. ثم انتقل إلى نادي أنجيه وسجل 20 هدفًا في 37 مباراة. ومن ثم انتقل إلى نادي بوردو الفرنسي وسجل 13 هدفًا في 52 مباراة. فيما بعد، انتقل إلى نادي بلاكبيرن الإنجليزي على سبيل الإعارة وشارك في 9 مباريات فقط.

 

بعد ذلك، انضم إلى فريق باستيا الفرنسي على سبيل الإعارة وسجل 15 هدفًا في 36 مباراة، ومن ثم انضم إلى هوفينهايم الألماني حيث سجل 19 هدفًا في 55 مباراة. وأخيرًا، لعب لبروسيا دورتموند في سن الـ34 عامًا وسجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

 

ويترقب جمهور الأهلي هذه الصفقة بشغف ويأمل أن تكون إضافة قوية للفريق خلال الموسم القادم.

 

وكشف أنطوني موديست، المهاجم الفرنسي السابق لنادي بوروسيا دورتموند، عن تفاصيل المفاوضات مع النادي الأهلي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويأتي ذلك استجابةً لرغبة المدرب السويسري مارسيل كولر، مدير الفني للأهلي، في تدعيم هجوم الفريق.

 

وأكد موديست في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، أن المفاوضات مع النادي الأهلي تسير بشكل مثالي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لرغبة النادي والمدرب في حسم الصفقة بشكل نهائي وضمه لصفوف الفريق.

 

ترحيب كولر بالتعاقد مع موديست

ويرحب مدرب النادي الأهلي، مارسيل كولر، بشدة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست، على الرغم من تقدمه في السن خلال الفترة الأخيرة. يهدف كولر من خلال هذه الصفقة إلى تعويض فراغات هجوم الفريق وضمان توفير الخيارات الهجومية المطلوبة للموسم الجديد.

 

الأهلي يتقدم بعرض مناسب

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن النادي الأهلي يعتبر عرضه هو الأنسب حاليًا بالنسبة لموديست، على الرغم من وجود اهتمام من قبل بعض الأندية الألمانية خلال فترة الانتقالات الصيفية. هذا يشير إلى جدية الأهلي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

 

موديست لاعب حر

من الجدير بالذكر أن أنطوني موديست أصبح لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي. وشارك موديست، البالغ من العمر 35 عامًا، في 28 مباراة مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي وسجل هدفين.

 

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي بطل دوري الأبطال لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية ببطولة كأس السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية.

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

حكام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة الأهلي واتحاد العاصمة لطاقم التحكيم مكون من: (بيار آتشو -الجابون- حكم ساحة.

بوريس ديتسوغا -الجابون- مساعد أول، كارين فومو -الكاميرون- مساعد ثاني، عيسى سي (حكم رابع) -السنغال).

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الافريقى

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

وتم طرح تذاكر كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد الجزائر، في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

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