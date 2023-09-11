في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

تسود البلاد خلال هذه الأيام موجة من الحر الشديد ما يعرض كثيرين لمتاعب صحية عديدة.

ووفقا لما جاء في مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي نعرض لكم أهم النصائح التي تساعد في تقليل أضرار الحر الشديد.

ارتداء الملابس المناسبة: اختاري الملابس الخفيفة والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة والهادئة في الحر الشديد .

البقاء هادئًا في الداخل: البقاء في مكان مكيف قدر الإمكان. إذا لم يكن منزلك مزودًا بمكيف هواء، فاذهب إلى مركز التسوق أو المكتبة العامة - فحتى قضاء بضع ساعات في مكيف الهواء يمكن أن يساعد جسمك على البقاء أكثر برودة عندما تعود إلى الحر الشديد.

ضع في اعتبارك: قد توفر المراوح الكهربائية الراحة، ولكن عندما ترتفع درجة الحرارة، فإنها لن تمنع الأمراض المرتبطة بـ الحر الشديد ويعد أخذ حمام بارد أو الانتقال إلى مكان مكيف طريقة أفضل بكثير للتهدئة.

استخدم الموقد والفرن بشكل أقل للحفاظ على درجة حرارة أكثر برودة في منزلك.

قم بجدولة الأنشطة الخارجية بعناية: حاول قصر نشاطك الخارجي على الأوقات الأكثر برودة، مثل ساعات الصباح والمساء واسترح كثيرًا في المناطق المظللة حتى تتاح لجسمك فرصة للتعافي.

نظّم نفسك: قلل من ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحرارة وإذا لم تكن معتادًا على العمل أو ممارسة الرياضة في بيئة حارة، فابدأ ببطء ثم زد السرعة تدريجيًا. إذا كان المجهود في الحرارة يجعل قلبك ينبض ويتركك تلهث من أجل التنفس، فأوقف جميع الأنشطة واذهب إلى منطقة باردة أو في الظل واسترح، خاصة إذا شعرت بالدوار أو الارتباك أو الضعف أو الإغماء.

وضع واقي الشمس: تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على التبريد ويمكن أن تسبب لك الجفاف و إذا كان ذلك يجب عليك الخروج في الهواء الطلق، فاحم نفسك من أشعة الشمس من خلال ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية وضع واقيا من الشمس بمعامل حماية SPF 15 أو أعلى قبل 30 دقيقة من الخروج. استمر في إعادة تطبيقه وفقًا لتوجيهات العبوة.

نصيحة: ابحث عن مستحضرات الوقاية من الشمس التي تحمل عبارة "واسعة الطيف" أو "حماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة" على ملصقاتها، فهذه المنتجات تعمل بشكل أفضل.

لا تترك الأطفال في السيارات: يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارات بسرعة إلى درجات حرارة خطيرة، حتى مع فتح النافذة وفي حين أن أي شخصا يُترك في سيارة متوقفة يكون معرضًا للخطر، فإن الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بضربة شمس أو الموت وعند السفر مع الأطفال، تذكر أن تفعل ما يلي:

لا تترك أبدًا الرضع أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارة المتوقفة، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة.

لتذكير نفسك بوجود طفل في السيارة، احتفظ بحيوان محشو في مقعد السيارة وعندما يتم ربط الطفل، ضع الحيوان المحشو في المقدمة مع السائق.

عند مغادرة سيارتك، تأكد من خروج الجميع من السيارة ولا تتجاهل أي أطفال ناموا في السيارة.

تجنب الوجبات الساخنة والثقيلة: فهي تضيف الحرارة لجسمك.

ابق رطبًا واشرب الكثير من السوائل: اشرب المزيد من السوائل، بغض النظر عن مدى نشاطك ، في الحر الشديد لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتشرب.

تحذير: إذا قام طبيبك بتحديد الكمية التي تشربها، فاسأل عن الكمية التي يجب أن تشربها عندما يكون الطقس حارًا.

ابتعد عن المشروبات السكرية أو الكحولية جدًا ، فهي تسبب في الواقع فقدان المزيد من سوائل الجسم وتجنب أيضًا المشروبات الباردة جدًا، لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.

استبدال الملح والمعادن: التعرق الغزير يزيل الأملاح والمعادن من الجسم التي تحتاج إلى استبدالها و يمكن للمشروب الرياضي أن يحل محل الملح والمعادن التي تفقدها في العرق.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح، أو تعاني من مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو حالات مزمنة أخرى، فتحدث مع طبيبك قبل شرب المشروبات الرياضية أو تناول أقراص الملح.

حافظ على رطوبة حيواناتك الأليفة: قم بتوفير الكثير من المياه العذبة لحيواناتك الأليفة، واترك الماء في منطقة مظللة.