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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح مجالها الجوي.. قرار عاجل من الجزائر بشأن المغرب

الجزائر علم
الجزائر علم

أفادت صحيفة سبق برس الجزائرية، بأن السلطات الجزائرية العليا ابدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الإمكانيات البشرية والمادية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن السلطات الجزائرية قررت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجـرحى والمصابين على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية ، عن صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال.

كما أعلنت الخارجية في بيانها ، عن متابعة الجزائر ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية.

كما تقدمت الجزائر ، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات للشفاء العاجل للمصابين.

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فتح مجالها الجوي.. قرار عاجل من الجزائر بشأن المغرب

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