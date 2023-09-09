عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش قمة مجموعة العشرين.. إيطاليا تسعى لتعزيز العلاقات مع الصين

ميلوني
ميلوني

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لمناقشة تعميق العلاقات بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم السبت.

وقال مكتب ميلوني في بيان، إن الرئيسين ناقشا خلال الاجتماع النية المشتركة لتعزيز وتعميق الحوار بين روما وبكين حول القضايا الثنائية والدولية الرئيسية.

وتسعى إيطاليا إلى إيجاد سبل لحل النزاع الدبلوماسي الصعب بشأن ما إذا كانت ستنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة للتجارة العالمية والبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم الذي ربط بين الصين الإمبراطورية والغرب.

وترغب بكين في العمل مع إيطاليا لتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين، لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي زار الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد يوم الخميس أن الشراكة الاستراتيجية ستكون أكثر قيمة من مبادرة الحزام والطريق.

وذكر البيان أن 'إيطاليا والصين تشتركان في شراكة استراتيجية عالمية ستحل الذكرى السنوية العشرين لها العام المقبل وستكون منارة لتعزيز الصداقة والتعاون... في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك'.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

كافيانو.. إيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال في عمر 14 عاماً

دول "الناتو" تبدأ مناورات بحرية واسعة في مياه البلطيق

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب الأقصى

هآرتس: قلق أممي خاص باللاجئون الإريتريون في إسرائيل واتهامات لشرطة تل أبيب

قمة العشرين.. اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا

رئيس البرازيل: العالم يواجه حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة

عراقيل جديدة أمام إعفاء الإسرائيليين من التأشيرة الأمريكية

ثلاثة أسرى فلسطينيين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر..انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بالمغرب

خلية أزمة.. وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بالمغرب بعد الزلزال المدمر

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ