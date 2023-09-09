على هامش قمة مجموعة العشرين.. إيطاليا تسعى لتعزيز العلاقات مع الصين

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لمناقشة تعميق العلاقات بين البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم السبت.

وقال مكتب ميلوني في بيان، إن الرئيسين ناقشا خلال الاجتماع النية المشتركة لتعزيز وتعميق الحوار بين روما وبكين حول القضايا الثنائية والدولية الرئيسية.

وتسعى إيطاليا إلى إيجاد سبل لحل النزاع الدبلوماسي الصعب بشأن ما إذا كانت ستنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة للتجارة العالمية والبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم الذي ربط بين الصين الإمبراطورية والغرب.

وترغب بكين في العمل مع إيطاليا لتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين، لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي زار الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد يوم الخميس أن الشراكة الاستراتيجية ستكون أكثر قيمة من مبادرة الحزام والطريق.

وذكر البيان أن 'إيطاليا والصين تشتركان في شراكة استراتيجية عالمية ستحل الذكرى السنوية العشرين لها العام المقبل وستكون منارة لتعزيز الصداقة والتعاون... في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك'.