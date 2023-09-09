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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة تفرق نشطاء المناخ المحتجين على طريق سريع في هولندا

صدى البلد

استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ الذين كانوا يحتجون على طريق سريع في هولندا يوم السبت للمطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.

وسار آلاف الأشخاص على طول الطريق السريع A12 المؤدي إلى لاهاي، متجاهلين تحذيرات السلطات من إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.

وقالت منظمة Extinction Rebellion، التي نظمت هذا الحدث، إنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات حتى تتوقف حكومة هولندا عن استخدام الأموال العامة لدعم صناعة النفط والغاز.

وهتف الحشد الذي ضم أطفالا ومسنين 'البحار ترتفع ونحن كذلك'.

احتجاجات الحكومة الهولندية الدعم الحكومي الوقود الاحفوري

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