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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يتصل هاتفيا بنظيره المغربي بعد الزلزال

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديى، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب الليلة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد قدم وزير الجيش الإسرائيلي تعازيه إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي.

وأشار جالانت إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية وقوات الجيش الإسرائيلي بالتحضير لإرسال وفد من إسرائيل، للمشاركة في جهود الإنقاذ والمساعدات الإنسانية في المنطقة المتضررة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فأن جهات أخرى في إسرائيل، بما في ذلك وزارة الخارجية ونجمة داود الحمراء وشركات التأمين، تستعد لمساعدة المغرب والإسرائيليين المقيمين هناك.

وقالت الصحيفة إن وزارة الصحة الإسرائيلية تستعد لإرسال وفد تكميلي لوفد الجيش الإسرائيلي يضم أطباء وممرضات ومعدات طبية للمساعدة في علاج ضحايا الزلزال.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

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